Vụ khiếu nại 5,4 ha đất tại Vũng Tàu: Tỉnh vẫn muốn 'bác' ý kiến Chính phủ?

Hơn 5,4 ha đất, chỉ đền bù hơn 90 triệu đồng Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ , năm 1980, UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo quyết định giao 2 khu đất có tổng diện tích hơn 123 ha cho Công ty Rau quả Vũng Tàu để xây dựng trại rau quả. Trong đó, phần diện tích 110 ha là khu quốc doanh chuyên canh dứa do Sở Nông lâm thuỷ quản lý thuộc P.Phước Thắng (nay là P.11). Bộ TN-MT cũng kiến nghị lập phương án bồi thường cho các hộ dân về giá trị quyền sử dụng đất khi nhà nước có quyết định thu hồi Ảnh CTV UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giao cho UBND P.11 tạm quản lý 40,9 ha đất trồng dứa do Sở Nông lâm thuỷ bàn giao. Tính đến năm 1995, khu đất 40,9 ha nói trên được chia làm 3 phần: Phần 1 rộng 4 ha được P.11 giao cho Công ty Du lịch Lâm nghiệp năm 1990; phần thứ 2 rộng khoảng 29 ha do người dân khai phá sử dụng vào mục đích nông nghiệp; phần thứ 3 rộng khoảng 8 ha giao cho một nhóm 15 hộ gia đình tại P.11, TP.Vũng Tàu - cũng chính là khu đất nơi 15 hộ khiếu nại, đòi bồi thường với diện tích 5,4 ha trong tổng số 8 ha. Nhiều năm liền, ông Nguyễn Văn Tổng (P.11, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), đại diện cho 15 hộ dân khiếu nại gửi đơn nhiều nơi. Theo ông Tổng, những người dân làm đơn xin UBND phường cho phép được trồng cây trên diện tích khoảng 100.000 m2 đang bỏ hoang và được UBND phường cho phép. Ngày 21.4.2005, ông Tổng đại diện cho nhóm làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được chủ tịch UBND P.11 xác nhận ngày 9.11.2005 với nội dung về nguồn gốc sử dụng đất. Cụ thể, nguồn gốc sử dụng đất ghi rõ: Hộ ông Nguyễn Văn Tổng thường trú tại 36 Đô lương P.11, TP.Vũng Tàu đăng ký sử dụng diện tích 100.000 m2 tờ 44 thửa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 tọa lạc tại P.11, nguồn gốc do P.Phước Thắng (cũ) giao cho Tổ hưu trí (chính là 15 hộ dân kể trên, biên lai thuế ông Đỗ Văn Lự đại diện đứng tên đóng thuế), nay ông Nguyễn Văn Tổng đại diện đứng tên xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và sử dụng liên tục từ đó đến nay không có tranh chấp. Ngày 11.6.2008 UBND TP.Vũng Tàu có văn bản trả lời ông Tổng về việc xin cấp GCNQSDĐ như sau: “Do diện tích đất của ông Tổng nằm trong 3 quyết định thu hồi của tỉnh, do vậy UBND thành phố không xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông làm đại diện. Tổ hưu trí tiếp tục được sử dụng theo hiện trạng, chờ cơ quan chức năng thực hiện thu hồi đất, sẽ xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật”. Ngày 4.8.2008, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành Quyết số 3133/QĐ-UBND thu hồi 5,4 ha đất do Tổ hưu trí P.11 đang sử dụng để đầu tư xây dựng và kinh doanh một số khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng tại khu Chí Linh, Cửa Lấp. Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4342 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho Tổ hưu trí. Tại quyết định này, UBND TP.Vũng Tàu chỉ bồi thường, hỗ trợ số tiền trị giá hơn 90 triệu đồng, gồm tiền bồi thường bạch đàn, tràm bông vàng, ao cá mà không đề bù giá trị quyền sử dụng đất. Vì không đồng ý với quyết định trên nên 15 hộ dân đã làm đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất do khu đất đã sử dụng trước 15.10.1993. Tuy nhiên, UBND TP.Vũng Tàu và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều bác nội dung khiếu nại của người dân. Chính vì vậy, người dân tiếp tục khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ. Vụ việc khiếu nại kéo dài trong nhiều năm.