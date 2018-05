Vụ một phụ nữ 'cố thủ' 2 ngày ở trụ sở Công an xã: Làm rõ thông tin sai lệch lên Facebook

Vụ việc liên quan đến thông tin mà Thanh Niên đã phản ánh trong bài “Bị còng tay đưa lên công an xã, một phụ nữ “cố thủ” 2 ngày không chịu về nhà” đăng tải ngày 16.5.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Ân Tây (Ngọc Hiển) khoảng 20 giờ ngày 14.5 tại trụ sở Công an xã Tân Ân Tây có 3 người là Nguyễn Thị Út (38 tuổi) và người chị dâu bà Út, cùng người con bà Út tên Nhi cùng nhiều vật dụng cá nhân. Đại diện Công an xã giải thích việc cơ quan này làm việc với bà Út đã kết thúc vào 21 giờ ngày 12.5 và tiến hành mời 3 người ra khỏi trụ sở nhưng cả 3 không chấp hành yêu cầu. Xã đã mời các ban ngành, đoàn thể tiếp tục vận động 3 người trên rời khỏi trụ sở và lập biên bản vụ việc tuy nhiên những người này vẫn không chấp hành nên lực lượng làm nhiệm vụ đưa ba người ra khỏi trụ sở công an xã. Khi ra đến trước cửa, thì bà Út nằm ngay tại cửa, hai người còn lại la hét, vu khống lực lượng công an.

Trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ mời bà Út ra khỏi cơ quan, Nhi dùng điện thoại di đông quay lại và đưa lên Facebook với những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lực lượng.

Như Thanh Niên thông tin, Chi cục Thi hành án dân sự H.Ngọc Hiển có quyết định cưỡng chế về việc chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản của ông Nguyễn Văn Sáu (50 tuổi, ngụ ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển) cho bà bà Lưu Thị Năm (54 tuổi, ngụ ấp Tam Hiệp, TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển). Sau khi cưỡng chế xong, thì bà Út (em ruột ông Sáu) liên tục có hành vi phá hoại tài sản của bà Năm nên bà Năm trình báo Công an xã Tân Ân Tây.

Ngày 12.5, bà Út dùng máy cắt, cắt đứt thanh sắt hàn trên cống vuông tôm của bà Năm, dùng cây cạy thủng bê tông cống vuông tôm. Bà Năm trình báo đến Công an xã Tân Ân Tây. Công an xã mời bà Út và ông Sáu về trụ sở làm việc. Bà Út không chấp hành, dùng cây chống lại lực lượng làm nhiệm vụ và chửi bới. Do thấy bà Út có thái độ quá khích, lực lượng chức năng còng tay bà Út đưa về trụ sở. Đến khi làm việc xong, bà Út không chịu về, mà cố tình ở lại trụ sở với lý do khi bắt còng tay, thì phải còng tay chở bà về. Trước thái độ của bà Út UBND xã Tân Ân Tây cử cán bộ ban ngành đến động viên, giải thích cho bà Út nhưng bà vẫn không đồng ý. 19 giờ ngày 14.5, dù được vận động nhưng bà Út vẫn không về, nên lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu và kéo bà Út ra khỏi trụ sở Công an xã thì bà Út ngất xỉu. Sau đó, gia đình đưa bà Út đến Bệnh viện (BV) đa khoa Năm Căn điều trị.

Chiều ngày 17.5, bác sĩ Trần Minh Thiệt, Giám đốc BV đa khoa Năm Căn thông tin, bà Út đã xuất viện vào sáng cùng ngày.

Hiện vụ việc được Công an huyện phối hợp với UBND xã Tân Ân Tây xét mức độ vi phạm, tình tiết vụ việc để xử lý.