Vụ mua bán hóa đơn của 'ông trùm cát sạn' xứ Huế: Tạm giam thêm 5 bị can

Chiều ngày 10.7, thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm bị can, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 5 người về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.