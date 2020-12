Vụ phá sòng bạc Hương 'nám', 'Bé lớn': Giám định tâm thần nghi can gá bạc

Theo đó, ông Nguyễn Phúc Thể được xác định có hành vi gá bạc (cho sử dụng địa điểm làm nơi đánh bạc để trục lợi). Tuy nhiên, trong quá trình tạm giữ hình sự, ông Thể đưa ra giấy xác nhận đang điều trị tâm thần nên công an đã đưa ông Thể đi giám định tâm thần

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 7.12, hàng chục trinh sát thuộc Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai) bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Phúc Thế (xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu) bắt giữ hàng chục con bạc sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ tại hiện trường gần 400 triệu đồng.

Công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Thị Xuân Hương (37 tuổi, còn gọi là “Hương nám”, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Cao Mỹ Hạnh (35 tuổi, còn gọi là “Bé lớn”, ngụ H.Vĩnh Cửu) tổ chức. Cả hai thuê Phạm Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đứng ra xóc cái và thu tiền xâu. Khám xét tại nhà ông Thế, lực lượng công an phát hiện bình rượu ngâm 1 cá thể hổ, nhưng qua giám định thì hóa ra là mèo.