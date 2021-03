Vụ 'quái xế' chặn cao tốc 'quẩy tưng bừng': CSGT mời làm việc 1... nữ sinh lớp 9

Ngày 24.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM và Công an TP.Thủ Đức trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và xác định nhiều trường hợp “quái xế” tụ tập chặn xe để đua xe trái phép ở lối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng 19.3.

Cục CSGT đã mời làm việc một trường hợp, tạm giữ một xe máy. Hiện Cục CSGT vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm các phương tiện tham gia tụ tập, đua xe trái phép trên cao tốc.

Cũng theo nguồn tin này, qua hình ảnh camera có cho thấy hầu hết các trường hợp “quái xế” tham gia tụ tập, đua xe trên cao tốc chủ yếu thanh thiếu niên mới lớn.

Trường hợp xác định, mời làm việc là học sinh nữ lớp 9. Qua làm việc ban đầu, gia đình nữ học sinh này cho biết con gái mình lén lấy xe đi chơi, sau đó cùng bạn nam đang học cấp 3 tham gia tụ tập trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ở một chung cư nằm cạnh đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây , gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc TP.Thủ Đức) ghi lại cảnh cả trăm "quái xế" tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc rồi so kè tốc độ. Clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hàng trăm “quái xế” liên tục nẹt pô inh ỏi, so kè đua xe và chỉ giải tán khi CSGT xuất hiện.