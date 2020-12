Vụ sáng bị tuyên án, chiều đến tòa nhảy lầu tử vong: Bác đơn khiếu nại của vợ ông Lương Hữu Phước

Ngày 11.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư (vợ ông Lương Hữu Phước ) về quyết định đình chỉ điều tra vụ án , đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước (Thanh Niên đã đưa tin).

Trước đó, sau khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can (ngày 2.12), bà Lê Thị Tư có đơn khiếu nại, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài thu hồi, hủy bỏ 2 quyết định trên vì cho rằng CQĐT chưa điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) ngày 15.1.2017. Đồng thời đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài phải điều tra làm rõ các vấn đề đã được nêu trong Quyết định giám đốc thẩm (số 20 ngày 12.6) của TAND cấp cao tại TP.HCM.