Vụ thi thể bị đổ bê tông liên quan 'giáo phái lạ': Không dính đến ma túy

Chiều 19.5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ nào về hoạt động sử dụng, vận chuyển, mua bán ma túy đối với 4 nghi can đang bị tạm giữ để điều tra vụ " thi thể bị đổ bê tông ".

[VIDEO] Va li đầy vàng và tiền bí ẩn của nhóm nghi can giết người đổ bê tông

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an khám xét chiếc xe 7 chỗ

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng tạm giữ 4 nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Lê Phú Hạnh (ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest BS 51A - 718.30 và nhiều chứng cứ liên quan đến hoạt động tu luyện một giáo phái lạ chưa được công nhận ở Việt Nam.

Vàng, đô la Mỹ trị giá hàng tỉ đồng dùng để làm gì?

Quá trình khám xét chiếc xe 51A - 718.30, công an phát hiện trên xe chở khá nhiều đồ dùng cá nhân, hàng chục cây vàng và tiền, đô la Mỹ..., trị giá hàng tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, các nghi can khai nhận số tiền, vàng nói trên là do bà Hoa (mẹ Hà) đã bán căn nhà ở TP.HCM được hơn 2 tỉ đồng. Nhóm này sau đó lên mạng tìm mua xe cũ (là xe 51A - 718.30 - PV) rồi thuê nhà để ở và "tu luyện".

Các nghi can khai nhận số tiền nói trên được sử dụng để chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền thuê nhà. Trong quá trình "tu luyện", có 2 người ở Bình Dương do không chịu được đã tìm cách bỏ đi. Nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Lê Đức Linh (ngụ Nghệ An) cũng không chịu được sự khắc nghiệt của việc "tu luyện" nên đã xảy ra mâu thuẫn với Hà, Thảo và bị nhóm này cho là bị “tà nhập”.