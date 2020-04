Vụ thi thể vứt bên đường: Công an TP.HCM làm việc với hai người liên quan

Ngày 20.4, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai hai người được cho là có liên quan trong vụ thi thể ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình) trong bao tải vứt bên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp) vào khuya 13.4.

Bước đầu hai người khai nhận, ông Cường tử vong là do giật điện trong căn nhà ở Q.Tân Bình. Vì quá hoảng sợ trước cái chết đột ngột của ông Cường, nên hai người này bỏ thi thể nạn nhân vào trong bao tải chở vứt trên đường Phan Văn Trị. Hiện cơ quan Công an Q.Gò Vấp đang làm thủ tục bàn giao vụ việc cho Công an Q.Tân Bình và Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, ông Cường tử vong là do phù phổi cấp . Trên người ông Cường không có vết thương do đâm, chém gây ra.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khuya 13.4, một công nhân vệ sinh trong quá trình thu gom rác trên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp) thì phát hiện một bao tải vứt bên đường. Lại gần kiểm tra, người này hoảng hốt phát hiện bên trong bao tải có 1 thi thể nam giới

Qua xác minh, thi thể là ông Đinh Phú Cường. Ông Cường khờ khạo từ nhỏ, không có vợ và đang sống với mẹ và người em tại P.6, Q.Tân Bình. Gia đình ông Cường thuộc diện khó khăn, ông Cường làm thuê nhiều nghề (kể cả cầm cờ đám ma) để kiếm sống qua ngày. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.