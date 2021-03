Vụ tiệm thuốc tây bị 'khủng bố' bằng mắm tôm, chất bẩn: Bắt nghi phạm chủ mưu

Liên quan đến vụ tiệm thuốc tây ở đường Bến Phú Định (P.16, Q.8, TP.HCM) bị người lạ " khủng bố " bằng mắm tôm, chất bẩn, ngày 6.3, Công an Q.8 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thành Chương (42 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, H. Bình Chánh) và vợ là Trần Thị Thẻn (33 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội “ cưỡng đoạt tài sản ”.

Tiệm thuốc tây “đau khổ” liên tiếp bị khủng bố tạt sơn và mắm tôm

Em vay tiền, tiệm thuốc chị gái bị người lạ tạt chất bẩn Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, Chương đứng ra vay giúp Nguyễn Hoài Trung (41 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang) 32 triệu đồng từ người ngoài xã hội (chưa rõ lai lịch), lãi suất 10%/tháng. Mỗi tháng Trung phải đưa cho Chương tiền lãi 3,2 triệu đồng để Chương trả nợ dùm Trung. Sau khi nhận tiền, Trung chỉ trả tiền lãi được vài lần, sau đó bỏ trốn nên Chương vay tiền nhiều nơi để trả nợ cho Trung. Đến nay, do chậm trễ trả tiền lãi, đồng thời Chương vay nhiều nơi để lấy tiền trả nợ, nên số tiền mà Chương thiếu nợ đến khoảng 157 triệu đồng.

Ngô Thành Chương được mời về làm việc tại trụ sở công an ẢNH: CTV

Sau đó, Chương biết được chị ruột của Trung là Nguyễn Thanh Mai (46 tuổi), đang kinh doanh thuốc tây tại đường Bến Phú Định (P.16, Q.8) nên tìm đến gặp bà Mai. Tuy nhiên, bà Mai nói rằng không liên quan, không biết em trai hiện đang ở đâu.

Tiệm thuốc của bà Mai bị ném mắm tôm ẢNH CẮT TỪ CLIP

Do vậy, Chương và vợ liên lạc với Châu Văn Phú, (30 tuổi, ngụ Q.8) để nhờ Phú tìm người đòi nợ giúp. Phú giới thiệu Lê Ngọc Châu (33 tuổi, ngụ Q.8).

Qua trao đổi, vợ chồng Chương đề nghị Châu tạt chất bẩn và trả công trước 5 triệu đồng kèm thỏa thuận nếu đòi được tiền thì sẽ chia cho thêm.

Liên tục bị “khủng bố” bằng chất bẩn

Thực hiện thỏa thuận trên, liên tục từ cuối tháng 12 năm 2020 đến đầu tháng 3 năm 2021, hai thanh niên (hiện chưa xác định được lai lịch) thuộc nhóm của Châu đã tới tiệm thuốc tây của bà Mai (Q.8), để ném chất bẩn (sơn, mắm tôm), tổng cộng sáu lần.

Ngoài việc tiệm thuốc bị khủng bố bằng chất bẩn, bà Mai thường xuyên bị người lạ điện thoại đe dọa, đòi nợ.

Tiệm thuốc tây của bà Mai dính đầy mắm tôm do bị người lạ "khủng bố" ẢNH: TRẦN KHA

Trong đó, lần ném mắm tôm gần đây nhất ngày 1.3, khiến tủ kính nhà thuốc bị vỡ, bà Mai bị thương.

Ngay trong ngày 1.3, bà Mai đến Công an P.16, Q.8 trình báo và khai nhận tổng thiệt hại ban đầu gồm thuốc tây bị dính mắm tôm không thể bán ra thị trường và kính vỡ là 4,3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.8 xác định vợ chồng Chương là nghi phạm chủ mưu nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chương và Thẻn khai nhận hành vi thuê người khác tạt mắm tôm vào tiệm thuốc tây, đe dọa bà Mai nhằm tạo áp lực khiến bà Mai sợ, phải thay Trung trả số tiền nợ 157 triệu đồng cho Chương.

Bà Mai bị thương sau sự cố bị tạt mắm tôm ẢNH: TRẦN KHA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HM) sau đó đã khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với Ngô Thành Chương và Trần Thị Thẻn về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án tiệm thuốc tây bị "khủng bố" bằng mắm tôm, chất bẩn, Công an Q.8(TP.HCM) cũng phát đi thông báo yêu cầu Châu và những người liên quan đến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện Công an tạm giam Chương, riêng Thẻn được cho tại ngoại do có con nhỏ.