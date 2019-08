Vụ tiểu thương chợ đêm Tân An bỏ quầy: Giữ nguyên giá dịch vụ, chờ thẩm định

Sáng 16.8, ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP.Tân An (Long An) cho biết đã có buổi tiếp xúc với hàng trăm tiểu thương chợ đêm Tân An (P.3, TP.Tân An) để trao đổi việc tăng giá sạp và giá dịch vụ.

Qua đó, UBND TP.Tân An giao cho đơn vị độc lập rà soát, thẩm định lại các quy trình cùng mức giá để làm cơ sở xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của tiểu thương trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư với tiểu thương.

Theo đó, trong thời gian chờ kết quả thẩm định, UBND TP.Tân An giao Phòng Kinh tế làm việc với Công ty TNHH MTV Rồng Tân An (Công ty Rồng Tân An) tạo điều kiện để tiểu thương tiếp tục kinh doanh , với mức thu dịch vụ vẫn như giá trước đây.

Một số tiểu thương cho rằng việc tăng giá cho thuê mặt bằng và giá dịch vụ của Công ty Rồng Tân An chưa thực hiện đúng quy trình, không thông báo cho hộ kinh doanh biết và tự ấn định giá dịch vụ một cách bất hợp lý. Ngoài ra, lúc trình phương án tăng giá cho UBND TP.Tân An phê duyệt, công ty không tổ chức họp lấy ý kiến tiểu thương.

Các gian hàng chợ đêm ở TP.Tân An, Long An đồng loạt đóng cửa vào đêm 9.8 Ảnh: Khôi Nguyên

Sau khi UBND TP.Tân An tổ chức tiếp xúc, lắng nghe ý kiến thì tiểu thương đã đồng ý tăng giá cho thuê mặt bằng từ 12,5 triệu đồng/gian hàng/2 năm lên 15 triệu đồng/gian hàng/2 năm. Riêng phí hàng ngày vẫn giữ nguyên 50.000 đồng/gian hàng/ngày, thay vì lên đến 60.000 đồng/gian hàng/ngày như thông báo sẽ áp dụng kể từ ngày 10.8. Năm 2013, UBND TP.Tân An có quyết định về duyệt phương án hoạt động chợ đêm Tân An do Công ty Rồng Tân An đầu tư. Đến năm 2014, phương án hoạt động chợ đêm do UBND TP phê duyệt có nêu rõ đơn giá cho thuê gian hàng 2 năm đầu (10.8.2013 - 10.8.2015) là 12,5 triệu đồng/sạp/2 năm, bao gồm chi phí đầu tư nhà dù, hệ thống điện, nước, văn phòng làm việc, sửa chữa, bảo trì... Đơn giá này sẽ điều chỉnh 2 năm/lần khi tái ký hợp đồng theo thời giá, mức tăng từ 20 - 30% so với giá hợp đồng ký gần nhất trước đó và phải thông qua UBND TP.Tân An.