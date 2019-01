Vụ trung úy công an bị cho xuất ngũ: Do cán bộ thẩm tra mắc sai phạm

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Vũ Ngọc Ngũ khẳng định, việc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cho trung úy Bùi Đức Anh, cán bộ Đội tuyên truyền Công an huyện Thạch Thành, xuất ngũ là đúng quy định. Cụ thể, năm 2010, khi anh Bùi Đức Anh làm hồ sơ thi tuyển vào Học viện Cảnh sát, cán bộ thẩm tra hồ sơ lúc đó là trung úy Bùi Ngọc Huỳnh, cán bộ Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự của Công an huyện Thạch Thành, đã mắc sai phạm

"Trong bản tự khai khi làm hồ sơ thi tuyển, anh Bùi Đức Anh khai có bố đẻ từng phạm tội buôn bán ma túy và vào tháng 9.2003, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù, nhưng khi hoàn thành hồ sơ thì trung úy Bùi Ngọc Huỳnh lại kết luận đủ điều kiện, gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chủ trưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Từ kết quả thẩm tra đó, Công an huyện Thạch Thành mới xác nhận anh Bùi Đức Anh đủ điều kiện đi học và ra trường, rồi sau đó được phân công về công tác tại Công an huyện Thạch Thành”, thượng tá Ngũ nói.

Cũng theo thượng tá Ngũ, đến năm 2017, qua thực hiện công tác thẩm tra lý lịch cán bộ thường niên theo quy định, do Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, đã phát hiện không chỉ trường hợp Bùi Đức Anh mà còn nhiều trường hợp khác có lý lịch nhân thân không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn chính trị của ngành. Sau khi báo cáo Bộ Công an và Bộ có chỉ đạo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện theo quy định, quyết định cho trung úy Bùi Đức Anh xuất ngũ, đồng thời, cán bộ được giao nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ lúc đó hiện nay là đại úy Bùi Ngọc Huỳnh bị Công an huyện Thạch Thành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo