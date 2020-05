Vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi: Đề nghị truy tố hàng loạt bị can

Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án "giết người", "cướp tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, đã bị công an tiêu diệt trong quá trình truy bắt ) gây ra.

Ngoài ra, trong vụ án, còn có bị can Trần Quốc Đạt (tự Bi) sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đồng thời tách vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” của Đạt ra và đề nghị xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm , 30 tuổi, ngụ H.Củ Chi) cùng 15 bị can khác bị đề nghị truy tố một trong các tội danh: "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "che giấu tội phạm" và "không tố giác tội phạm".

Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, chiều 29.1, do mâu thuẫn trong đánh bạc tại vườn nhãn (thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) Tuấn “khỉ” đã dùng súng AK bắn chết 4 người và 1 người bị thương

Sau khi gây án, Tuấn khỉ cầm súng bỏ trốn. Rạng sáng 30.1, Tuấn “khỉ” tiếp tục nổ súng bắn chết 1 người đi đường và làm 1 người khác bị thương trên tỉnh lộ 15 (thuộc xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi). Tuấn đã cướp 3 xe máy, hơn 802 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn, Tuấn đã chống trả khi bị vây bắt nên Công an TP.HCM đã nổ súng tiêu diệt, vì vậy ngày 22.4.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Quốc Tuấn.

Tý Bà Dòm đồng phạm Tuấn "khỉ" bị truy tố hai tội danh Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi dùng súng AK bắn chết nhiều người, Tuấn “khỉ” với sự hỗ trợ của nhiều bạn bè đã tìm cách bỏ trốn khỏi H.Củ Chi nhưng bất thành. Đến ngày 13 và rạng sáng 14.2, Công an TP.HCM đã vây bắt và nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”.

Khẩu súng AK và 100 viên đạn mà Tuấn “khỉ” dùng gây án, Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) khai nhận mua tại Campuchia đưa về cho Tuấn “khỉ” cất giữ. Sau đó, Tuấn “khỉ” dùng cây súng AK này bắn chết 5 người và 2 người bị thương. Số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được tại sòng bạc đã đưa cho nhiều người cất giấu, sau đó những người này mang đến Cơ quan CSĐT giao nộp.