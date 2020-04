Vụ Tuấn “khỉ“: Công an TP.HCM đang điều tra đến đâu?

Tuy nhiên, theo đại diện Công an TP.HCM, vụ án sẽ sớm kết thúc và chuyển Viện KSND TP.HCM truy tố theo quy định.

Về kiểm điểm trách nhiệm trong công tác cán bộ liên đới, Công an TP.HCM cũng đang ráo riết chỉ đạo, các cá nhân và tổ chức liên quan đang thi hành.

Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát súng chống trả khi bị truy bắt trong đêm 13.2

Trước đó, trong hai ngày 29 và rạng sáng 30.1, xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng do Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) gây ra.

Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi (TP.HCM) vào thời điểm trên đã dùng súng AK bắn 5 người tử vong, 3 người bị thương tại 1 sới bạc ở huyện Củ Chi; sau đó bỏ trốn.

Vụ án gây rúng động dư luận vào dịp tết Nguyên đán 2020, ngay sau đó công an tiến hành khởi tố điều tra, truy nã Tuấn "khỉ".

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM nhận thức được nhiệm vụ và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, và được sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an nên Công an TP.HCM thành lập ban chuyên án truy tìm, bắt giữ. Công an TP.HCM nhìn nhận Tuấn “khỉ” còn ở ngoài xã hội ngày nào, chưa được xử lý thì còn gây nguy hiểm cho xã hội.

Đêm 13.2, lực lượng công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”, bị can trong vụ án.

Cụ thể, ngày 13.2, công an phát hiện Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại căn nhà bỏ hoang (số 19/4C, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), nên triển khai lực lượng khép chặt vòng vây, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Đến 22 giờ 15 cùng ngày 13.2, phát hiện Tuấn “khỉ” liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ chống trả đến cùng, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn). Lúc bị truy bắt, Tuấn “khỉ” bắn 3 phát đạn về phía lực lượng truy bắt.