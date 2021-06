Vụ VN Pharma: Yêu cầu Sở Y tế Cà Mau tiếp tục cung cấp tài liệu liên quan

Ngày 11.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an tiếp tục đề nghị Sở Y tế Cà Mau cung cấp thêm thông tin, tài liệu liên quan việc mua bán, sử dụng, đấu thầu 9 loại thuốc mang nhãn mác Công ty Health 2000 lnc, Canada liên quan vụ án xảy ra tại VN Pharma.

Trước đó, ngày 10.12.2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau cung cấp tài liệu, chứng từ liên quan việc mua bán, sử dụng đấu thầu 9 loại thuốc mang nhãn mác Công ty Health 2000 lnc, Canada tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà thuốc, công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh này để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngày 13.1.2020, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có cung cấp tài liệu, chứng từ theo yêu cầu. Nhưng căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT, xác định tài liệu, chứng từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cung cấp chưa đầy đủ.

Cụ thể, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc mua bán, sử dụng thuốc H2K Levofloxacin Infusion 500mg/100ml; thuốc Ciprofloxacin Infusion 200mg/100ml tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (thanh toán BHYT năm 2012 đến năm 2014).

Tài liệu, chứng từ liên quan đến việc mua bán, sử dụng thuốc MGP Mosinase - 625 tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, Bệnh viện đa khoa TP.Cà Mau, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (thanh toán BHYT năm 2015), Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau (thanh toán BHYT năm 2015 và 2016), Trung tâm y tế H.Thới Bình (thanh toán BHYT năm 2015), Trung tâm y tế H.U Minh (thanh toán BHYT năm 2015 và 2016), Phòng khám đa khoa Phương Nam (thanh toán BHYT năm 2015), Phòng khám đa khoa Minh Đức (thanh toán BHYT 2015)...

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vụ án Nguyễn Minh Hùng (42 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc VN Pharma); Võ Mạnh Cường (42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C) cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác", Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau cung cấp thông tin , tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị cung cấp hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ thể hiện các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà thuốc và công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mua bán, sử dụng 9 loại thuốc do Công ty Health 2000 inc (địa chỉ 30 - 70 Creek, Richmond Hill, Ontario, Canada) sản xuất gồm: Extrafo, visa số VN-8494-09; Kaderox-250, visa số VN-8495-09; Kafotax-1000, visa số VN-8496-09; MGP Axinex-1000, visa số VN- 8497-09; MGP Mossiness- 625, visa số VN-8498-09; H2K Ciprofloxacin infusion 200mg/100ml, visa số VN-11531-10; H2K Levofloxacin infusion 500mg/100ml, visa số VN-11532-10; Viocef, visa số VN-17964-14; Vipanzol, visa số VN-17965-14 từ năm 2009 đến nay.