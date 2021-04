Vụ 'xe ba bánh, bốn bánh ngó lơ biển cấm': Sở GTVT TP.HCM đề nghị xử nghiêm

Liên quan đến tình hình mất an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực hẻm F8/36, ấp 6 xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TP.HCM) mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết cơ quan này cũng đã nhận được phản ánh của người dân.

Theo phản ánh thông qua đường dây nóng, người dân và phụ huynh có con em trong các trường THCS Vĩnh Lộc A, tiểu học Huỳnh Văn Bánh và mầm non Hoa Phượng đóng tại khu vực hẻm F8/36 xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) bức xúc về tình trạng mất an toàn giao thông khi liên tục xuất hiện nhiều phương tiện xe ba bánh, bốn bánh "phớt lờ biển cấm", di chuyển vào hẻm gây mất an toàn giao thông, ùn tắc kéo dài.