Vừa lái xe khách vừa ăn mì tôm, tài xế bị tước bằng lái 2 tháng

Chiều 7.8, thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với tài xế Trần Văn Bình (34 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, H.Tân Kỳ, Nghệ An). Tài xế Bình đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ khi lái xe khách.