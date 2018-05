Vướng vào bạt phủ xe ben, một người đi xe máy tử vong

'Hung thần' xe ben chạy vào giờ cấm, đâm xe máy, 1 người nguy kịch Ngày 19.5, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy làm một người bị thương nặng.

Ảnh: C.T.V Hiện trường vụ xe ben tông xe máy tại Q.Bình Thạnh Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 18.5, xe ben BS 51D 1- 67.50 do tài xế Trần Văn Quy (35 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Bạch Đằng, hướng từ Q.Phú Nhuận ra ngã tư Hàng Xanh. Khi đến giao lộ Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh), xe ben tông vào xe máy BS 18B1 - 860.34 do anh P.V.D (33 tuổi) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Tai nạn làm xe máy và anh D. cuốn vào gầm xe ben, anh D. bị thương nặng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm hư hỏng, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Công an Q.Bình Thạnh có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.