Xác định hung thủ nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi làm 4 người tử vong

Lúc 19 giờ ngày 29.1, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Củ Chi đang truy bắt hung thủ nổ súng tại sòng bạc (ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) làm 4 người tử vong, 1 người bị thương vào chiều cùng ngày.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hung thủ gây ra vụ nổ súng nói trên là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), đang công tác tại Công an Q.11 (TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc này, tối 29.1, trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt hung thủ vụ nổ súng. Về thông tin hung thủ mang hàm thượng úy, đang công tác tại Công an Q.11, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, hiện đang còn điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại một sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn bằng xe máy, mặc quần sọc, áo đen, đeo khẩu trang và có mang súng. Vụ việc khiến người dân tại khu vực hoảng hốt. Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ nổ súng tại sòng bạc.