Xác định 3 nghi can cầm đầu vụ đánh bạc lớn

Tối qua (2.5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục bàn giao Trương Lữ Phi (31 tuổi, ngụ xã Đa Kai, H.Đức Linh, Bình Thuận) cùng với 109 đối tượng cho Công an H.Đức Linh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định tụ điểm đánh bạc di động này do Trương Lữ Phi cùng với Nguyễn Ngọc Linh Vương (còn gọi Vương “còi”, 30 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, H.Định Quán, Đồng Nai) và Đinh Quang Tuấn Anh (còn gọi “Cu Cam”, 29 tuổi, ngụ xã Phú Bình, H.Tân Phú, Đồng Nai; hiện cả hai đang bỏ trốn) tổ chức. Hình thức cờ bạc của sới bạc di động này là đá gà ăn tiền, lắc tài xỉu. Sới bạc quy tụ hàng trăm đối tượng tham gia và liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc ở những vùng đồi núi, giáp ranh giữa 3 địa phương: H.Tân Phú, H.Đức Linh và H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của công an.

Mật phục đột kích bắt sới bạc trên núi cao Ngày 2.5, ông Lê Thái, Trưởng công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đang làm rõ kẻ cầm đầu sới bạc bị đơn vị này mật phục đột kích bắt quả tang tại đồi thông trên núi cao thuộc thôn Phú An, xã Phú Hội (Đức Trọng). Trước đó, chiều 1.5, lực lượng trinh sát Công an Đức Trọng bắt quả tang sới bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Cơ quan chức năng vây bắt được 8 đối tượng (gồm 2 nam và 6 nữ) và 10 chiếc xe máy, thu giữ 8,2 triệu đồng tiền tang vật cùng 5,3 triệu đồng trong người các con bạc. Sau khi sàng lọc, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 con bạc gồm 2 nam và 4 nữ. Lâm Viên Trước đó, chiều tối 1.5, Công an tỉnh Đồng Nai bao vây sới bạc di động và bắt quả tang 140 đối tượng đang sát phạt nhau tại một quả đồi nằm sâu trong một rẫy điều, thuộc thôn 10, xã Đa Kai (H.Đức Linh). Lợi dụng khu vực hoang vắng, có rất nhiều đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sới bạc này đã hình thành trong thời gian dài và liên tục di chuyển ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận. Có khoảng 30 đối tượng đứng ra canh đường, tổ chức chuyên chở người đánh bạc đến địa điểm đã được hẹn trước. Con bạc chủ yếu đến từ Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận...

Đến khoảng 18 giờ ngày 2.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai mới kết thúc việc lấy lời khai của 140 nghi can tại trụ sở Công an H.Tân Phú. Qua sàng lọc, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao Trương Lữ Phi và 109 đối tượng cho Công an H.Đức Linh cùng với tang vật của vụ đánh bạc (gồm 370 triệu đồng tiền mặt; 17 ô tô, gần 100 xe máy, 17 con gà đá cùng nhiều tang vật khác) để điều tra theo thẩm quyền.

Trương Lữ Phi là 1 trong 3 nghi can cầm đầu

Trả lời về việc dư luận cho rằng nghi can Trương Lữ Phi là cháu ruột của Trưởng công an H.Đức Linh, đại tá Võ Văn Hiệp, Trưởng công an H.Đức Linh, thừa nhận: “Vợ Phi chính là cháu của tôi nhưng cả hai đã ly dị gần một năm nay do sa vào nạn cờ bạc. Phi bỏ bê vợ con, mới sa vào nạn cờ bạc gần đây thôi. Tôi từng chỉ đạo Đội trưởng hình sự của Công an huyện theo dõi, phát hiện Phi đánh bài bạc chỗ nào bắt ngay, không nể nang”.