Xác định hành vi 'đổi tiền lấy điểm' tại Hòa Bình

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định một số cán bộ ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình đã có hành vi đưa và nhận hối lộ, để sửa chữa nâng điểm thi cho hàng chục thí sinh tỉnh này tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Ngày 13.9, Cơ quan An ninh điều tra (CQ ANĐT) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can có liên quan vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình