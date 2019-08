Xác minh thông tin tài xế xe ben phóng thẳng xe vào một công an viên

Sáng 20.8, Công an xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã mời giám đốc Công ty H.L (đóng tại thôn Phước An, xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc) đến trụ sở để làm rõ hành vi vận chuyển, khai thác đất, cát trái phép . Cơ quan công an cũng đang xác minh, làm rõ thông tin tài xế của công ty này có hành vi lái xe tông thẳng vào một công an viên.

Tài xế lái xe 75C - 019.68 bị tốbất chấp hiệu lệnh, điều khiển xe lao thẳng vào công an để tẩu thoát khi phát hiện khai thác, vận chuyển cát lậu Ảnh: Q.T Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng công an H.Phú Lộc, cho biết thêm, trưa 18.8, sau khi nhận thông tin từ người dân tại khu vực thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy đang xảy ra việc khai thác đất, cát trái phép, một cán bộ công an xã (cấp bậc thượng úy) cùng một công an viên tăng cường đến hiện trường xác minh, xử lý sự việc.

Tại hiện trường, công an xã bắt quả tang hành vi khai thác đất cát trái phép; thu giữ giấy tờ của một xe múc và xe ben BS 75C - 052.61.

Hiện Công an H.Phú Lộc đã chỉ đạo Công an xã Lộc Thủy xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm.

Vùng cát ở xã Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế bị khai thác trái phép khiến người dân địa phương bức xúc Ảnh: Đ.T Trong khi đó, Trong khi đó, công an viên Nguyễn Quốc Thiện, được tăng cường hỗ trợ xử lý vụ việc, cho biết khi phát hiện lực lượng công an, tài xế xe ben BS 75C - 019.68 (một trong hai xe ben đang chở đất trái phép) không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà có hành vi lao thẳng xe vào người anh Thiện.

Rất may anh Thiện tránh kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng. Anh Thiện chỉ kịp ghi hình chiếc xe trước khi xe 75C - 019.68 tẩu thoát khỏi hiện trường.