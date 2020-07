Xăng, dầu giảm giá 'đẩy' sản lượng khai thác hải sản tăng trong dịch Covid-19

Báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) công bố tại hội nghị sơ kết công thác 6 tháng đầu năm diễn ra hôm nay, 14.7, cho thấy dịch Covid-19 tác động toàn diện đến ngành này. Nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực như cá tra bị giảm sút, thị trường xuất khẩu đóng băng đã khiến giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm ước tính 3,56 tỉ USD, chỉ đạt 35,6% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, đáng chú ý, khai thác hải sản nằm trong số ít những ngành giữ được đà tăng trưởng, do tác động tích cực từ giảm giá xăng , dầu so với cuối năm 2019 khiến ngư dân tích cực bám biển sản xuất. Thống kê của Tổng cục Thủy sản cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, đã có 4.185 tổ, đội gồm 29.295 tàu cá với trên 177.700 lao động duy trì hoạt động sản xuất trên các vùng biển xa. Sản lượng hải sản khai thác ước đạt 1,88 triệu tấn, tăng 1,4% so với năm 2019, trong đó, khai thác biển đạt 1,8 triệu tấn, khai thác nội địa đạt gần 79.000 tấn.