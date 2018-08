Xây cổng chốt chặn 2 đầu hẻm để tổ chức đá gà

Chiều 14.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều nghi can liên quan đến điểm đá gà ăn tiền có quy mô lớn trên địa bàn huyện.

[VIDEO] "Đầu tư" tiền xây cổng để lập trường gà quy mô lớn tin liên quan Bắt quả tang 11 người đá gà qua mạng

Theo đó, chiều 13.8, Công an H.Đông Hải huy động hàng chục chiến sĩ bao vây trường gà có quy mô lớn ở ấp 4, TT.Gành Hào (H.Đông Hải) do hai nghi can là Lê Chí Đồng (26 tuổi) và Trần Thái Duy (31 tuổi, cùng ngụ ấp 4, TT.Gành Hào) tổ chức.

Đồng và Duy đã móc nối với nhiều thanh niên ở địa phương tổ chức điểm đá gà ăn tiền với quy mô lớn. Khi có trận gà thì cho người chốt chặn cổng vào 2 đầu hẻm do Đồng và Duy bỏ tiền ra xây dựng. Đồng thời cử người cảnh giới để khi phát hiện người lạ hoặc công an thì báo động cho bên trong tự giải tán. Bên trong trường gà còn tổ chức bán thức ăn và nước uống.