Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng

Sáng 12.7, tại Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 75 năm qua.