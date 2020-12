Xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh

Chiều 1.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an T.Ư và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với phương hướng trong các báo cáo của Đảng ủy Công an T.Ư , đồng thời nhấn mạnh thêm ngành công an phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tất cả các địa bàn, các địa phương, từ chính trị, kinh tế, văn hóa , xã hội, quốc phòng, an ninh, từ Nam chí Bắc, khắp các vùng, miền, các ngành; phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh với các nước ở năm châu. Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, ngành công an đấu tranh không phải chỉ chống tham nhũng, tiêu cực , còn phải tập trung chống suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống; có sự phối hợp thật chặt chẽ, nhịp nhàng giữa công an, quân đội, đối ngoại, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tòa án...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng công an, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ phải thật sự trong sạch, vững mạnh hết lòng vì nước, vì dân, vì Đảng và hệ thống chính trị.