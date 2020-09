Xây dựng lực lượng công an trong sạch, liêm chính

Sáng 21.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; xây dựng lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam , cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam như hai cánh chim hòa bình, hai lực lượng quan trọng, là thanh kiếm và lá chắn để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh...; xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính...