Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú cùng các Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Ủy viên Quân ủy T.Ư và đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư.

Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Đồng thời, Bộ Quốc phòng chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự; tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới...