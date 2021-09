Xây dựng pháp lý bảo trợ cho phóng viên trong tác nghiệp

Vấn đề bảo vệ an toàn cho các nhà báo khi tác nghiệp trong đại dịch Covid-19 cũng được nhiều đại diện cơ quan báo chí nêu lên tại buổi tọa đàm. Nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết: “Bên cạnh những khó khăn liên quan đến kinh tế báo chí, vấn đề tương tác với bạn đọc bị hạn chế rất lớn; thách thức lớn nhất là sự an toàn của lực lượng lao động, phóng viên, biên tập viên, lực lượng công nhân in, đặc biệt là đội ngũ phóng viên. Trước khó khăn đó, Báo Thanh Niên đã đưa ra giải pháp kết nối cơ quan báo chí với các cơ quan chức năng địa phương thông tin về dịch bệnh, quản lý an toàn cho phóng viên tác nghiệp, sử dụng công nghệ kết nối làm báo in trực tuyến mà không phải tập trung đến tòa soạn…”.