Xe bị tai nạn, khách phải cưa chân: 'Lẽ ra Công ty Phương Trang cần phối hợp khởi kiện'

Tại phiên tòa, đại diện phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường chi phí chữa trị, mai táng, tổn thất tinh thần... hơn 918 triệu đồng; cấp dưỡng cho cha, mẹ bà H. mỗi người 1 triệu đồng cho đến khi hai người qua đời và cấp dưỡng cho con bà H. đến khi 18 tuổi.

Phía đại diện Công ty Phương Trang khẳng định không có trách nhiệm trong vụ tai nạn này và không chấp nhận bồi thường như phía nguyên đơn yêu cầu. Lúc bà H. nằm viện, phía công ty đã đến thăm và hỗ trợ 8,5 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi, theo HĐXX, dựa vào biên bản giải quyết tai nạn giao thông của Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn của bà H. là do xe đầu kéo rơ moóc.

HĐXX phân tích: "Công ty Phương Trang là một công ty vận chuyển hành khách lớn, trong trường hợp lỗi do xe rơ moóc gây ra nhưng phía công ty cũng cần phải có trách nhiệm với khách hàng. Phía Công ty Phương Trang không có lỗi thì không phải bồi thường. Nhưng khi phía xe rơ moóc gây ra tai nạn, phía công ty có mua bảo hiểm xe và bảo hiểm tai nạn đối với hành khách, lẽ ra phía công ty phải phối hợp với nguyên đơn để khởi kiện phía chiếc xe rơ moóc gây tai nạn hoặc yêu cầu công ty bảo hiểm hỗ trợ một phần nào đó cho hành khách bị tai nạn. Bản thân công ty Phương Trang phải làm hết trách nhiệm của mình đối với hành khách".

Tại tòa, cả nguyên đơn và bị đơn đều trình bày tại tòa sơ thẩm có yêu cầu đưa công ty bảo hiểm và chủ xe đầu kéo rơ moóc vào tham gia tố tụng với vai trò có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng tòa cấp sơ thẩm đã không thực hiện.

Sau khi xét hỏi và tranh luận, HĐXX tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục xét xử vào chiều 8.3.

Tòa cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Theo nội dung bản sơ thẩm, ngày 31.3.2019, bà H. mua vé xe khách của Hãng Phương Trang, chuyến Nha Trang - TP.HCM. Trên đường đi, xe khách Phương Trang va chạm với xe đầu kéo rơ moóc tại Xuân Lộc, Đồng Nai khiến bà H. bị thương và phải cưa một phần chân

Sau tai nạn, gia đình bà H. nhiều lần liên hệ phía Công ty Phương Trang yêu cầu bồi thường các khoản thiệt hại, chi phí chữa trị bao gồm: viện phí, tiền thuốc men, lắp chân giả… Tuy nhiên, phía Công ty Phương Trang không bồi thường. Do đó, bà H. khởi kiện ra tòa.

Trong quá trình khiếu kiện, do ảnh hưởng của vụ tai nạn, bà H. đã qua đời. Người kế thừa nghĩa vụ tố tụng là ông H.X.Q yêu cầu tòa giải quyết buộc Công ty Phương Trang bồi thường số tiền 918 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định bà H. mua vé xe Nha Trang - TP.HCM của Công ty Phương Trang, đã thanh toán tiền và được vận chuyển đúng lộ trình, các bên đã thực hiện đúng hợp đồng đã giao kết.

Theo HĐXX, trong quá trình vận chuyển xe khách Phương Trang bị xe đầu kéo rơ moóc đâm trúng, gây tai nạn. Phía Công an H.Xuân Lộc, Đồng Nai đã xác định đó là lỗi do xe đầu kéo rơ moóc gây ra. Phía chủ xe rơ moóc đã bồi thường cho bà H. 115 triệu đồng. Phía công ty Phương Trang trước đó đã hỗ trợ chi phí cho bà H. 8,5 triệu đồng lúc bà đang nằm viện và tự nguyện hỗ trợ chi phí lắp chân giả cho bà H. 14 triệu đồng. Do đó, thiệt hại của bà H. đã được bồi thường toàn bộ và kịp thời.

Vì vậy, việc phía bà H. yêu cầu Công ty Phương Trang bồi thường thiệt hại là không có cơ sở. Tòa cấp sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn, hỗ trợ nguyên đơn 23 triệu đồng chi phí nằm viện và tiền làm chân giả.