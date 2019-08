Xe chở công nhân đối đầu xe tải, tài xế kẹt cứng trong cabin

Tối 6.8, Công an H.Thủ Thừa ( Long An ) cho biết vừa khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải trên QL62. Hiện tài xế và một hành khách bị thương đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, số công nhân được chuyển sang phương tiện khác để về nhà ở khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An

Khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, xe khách 50 chỗ BS 62B - 015.01 do tài xế tên Hải điều khiển, chở hơn 30 công nhân lưu thông trên QL62 đi về một số huyện vùng Đồng Tháp Mười. Khi đến Km9, thuộc địa phận xã Mỹ An, H.Thủ Thừa (Long An), tài xế phát hiện phía trước có xe tải BS 63C - 021.74 lưu thông theo hướng ngược lại có dấu hiệu lấn làn đường. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần, trời mưa lớn, tài xế Hải cố gắng tránh sát vào lề nhưng vẫn không thể xử lý kịp dẫn đến 2 xe va chạm.

Cùng lúc này, anh Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, ngụ H.Tân Thạnh, Long An) điều khiển xe máy chạy phía sau không tránh kịp nên đâm vào đuôi xe tải , ngã xuống đường bị thương.

Do 2 xe tông vào nhau rất mạnh nên tài xế xe tải bị kẹt trong cabin, người dân phải dùng vật cứng cạy cửa đưa tài xế ra ngoài, chở đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng, hơn 30 công nhân hốt hoảng kêu cứu. Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 1 cây số. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, giao thông qua khu vực mới bình thường trở lại.