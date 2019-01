Xế hộp cố tình vượt qua gác chắn bị tàu hỏa đâm bẹp dúm

Đại tá Nguyễn Chí Phương , Trưởng Công an TP.Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền từ thuộc cấp cũ của ông Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.