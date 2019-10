Xe khách đấu đầu ở Kon Tum: 'Chỉ nghe tiếng bụp rồi tất cả tối sầm'

Sáng 3.10, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn hai xe khách đầu đầu , khiến 7 người bị thương vào ngày 2.10. Đồng thời Ban ATGT tỉnh Kon Tum cũng hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

Tính đến sáng 3.10, vẫn còn 6 nạn nhân của vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Ban ATGT tỉnh Kon Tum thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn Ảnh: Đức Nhật

Chưa hết bàng hoàng

Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Đặng Thị Thế (66 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết ngày 2.10, bà cùng con gái lên xe của nhà xe Trần Hay, từ Đắk Lắk về quê ở Hà Tĩnh, khi đến xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum) thì xảy ra tai nạn.

“Chiều qua, khi xe đi ngang qua H.Đăk Tô trời bắt đầu mưa to. Xe chở chúng tôi đang di chuyển bỗng nhiên quay ngang ra giữa đường, cùng lúc này, 1 xe khách khác chạy ngược chiều lao tới. Do phanh không kịp nên xảy ra va chạm. Lúc này tôi chỉ nghe bụp 1 tiếng rồi tất cả tối sầm lại. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang được cấp cứu trong bệnh viện. May mắn là cả xe không ai tử vong, con gái tôi cũng chỉ bị trầy xước ngoài da”, bà Thế cho biết.

Là một trong những ca bị nặng nhất trong vụ tai nạn, sáng 3.10, anh Y Huân B’krông (25 tuổi, trú Đắk Lắk) được các bác sĩ đưa đi chụp X-quang. Anh B’krông bị chấn thương gan, nguy cơ phải phẫu thuật để điều trị.

Khuôn mặt anh B’krông chằng chịt những vết sẹo do những mảnh kính vỡ cắt vào. Anh cho biết ngày 2.10 anh cùng 3 người em từ Đắk Lắk đi xe ra Hà Nội làm công nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, 3 người em của anh tiếp tục chuyến xe ra Bắc, riêng anh phải nằm lại điều trị do vết thương quá nặng.

“Xe đang chạy bình thường thì bất ngờ chao đảo rồi quay ngang. Sau đó 1 xe khác liền tông vào hông xe", anh B’Krông kể lại,

"Kính xe vỡ vụn rồi văng tung tóe khắp nơi. Sau vụ va chạm cả ngực tôi đập mạnh vào thành xe đau điếng. Mọi người bị kẹt trong xe la hét. Thấy tai nạn, nhiều người dân xung quanh liền lao lên xe đưa những người bị thương đi cấp cứu. Lúc đến bệnh viện, tôi mới hoàn hồn là mình vẫn sống. Bây giờ trong bụng tôi vẫn còn đau ê ẩm”, anh B’Krông cho biết.

Các nạn nhân vẫn chưa có thân nhân đến thăm nuôi

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, tối 2.10, 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách nhập viện cấp cứu. Trong đó, 2 ca nặng nhất là anh Y Huân B’Krông bị chấn thương gan và bà Đoàn Thị Hân bị chấn thương đầu, khung chậu. Sáng 3.10 đã có 1 nạn nhân xuất viện.

Các nạn nhân vẫn chưa có thân nhân đến thăm nuôi. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi và tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 2.10, trên QL14, đoạn qua địa bàn xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách BS 51B - 166.02 do tài xế Phạm Văn Hiều (38 tuổi, trú Vĩnh Long) điều khiển và xe khách BS 47B - 020.17 (chưa rõ danh tính lái xe).

Vụ va chạm khiến 7 người bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã đưa các nạn nhân về Trung tâm y tế H.Đăk Tô cấp cứu.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh bị ách tắc. Lực lượng công an đã kịp thời có mặt, điều khiển phân luồng giao thông, đồng thời huy động xe cứu hộ tiến hành giải tỏa hiện trường. Đến 19 giờ cùng ngày (2.10), giao thông mới được thông suốt.

Hiện các cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn giữa hai xe khách. Điều đáng nói, mặc dù đã nhiều giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, tuy nhiên Công an H.Đăk Tô vẫn chưa có báo cáo nhanh vụ việc về Ban ATGT tỉnh Kon Tum.