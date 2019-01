Xe khách lật nhào, 20 hành khách thoát chết

Khoảng 10 giờ 45 ngày 16.1, xe khách BS 76B - 011.55 của nhà xe Mai Quyên (Quảng Ngãi) đang lưu thông trên QL1 theo hướng từ TP.HCM đi Quảng Ngãi. Khi đến đoạn qua xã thôn An Phú, An Chấn, H.Tuy An, Phú Yên, phát hiện có xe tải chạy ngược chiều, tài xế đánh lái sang trái để né thì xe khách lật nhào xuống khoảnh đất trống bên đường.