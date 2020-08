Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trưa 20.8, xe tải BS 74C - 050.09 do tài xế P.B.T (27 tuổi, quê ở H.Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển lưu thông trên QL1A khi đến địa phận xã Hưng Thủy thì bất ngờ bị cháy, phát lửa ở thùng xe.

Sau khi nhận thông tin vụ cháy, lực lượng công an địa phương đã có mặt tham gia dập lửa và điều tiết các phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.