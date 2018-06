Xe tải lật đè xe du lịch trên QL1 khiến giao thông ùn tắc

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 6.6, xe bán tải BS 62C- 094.95 lưu thông trên QL1 hướng từ Long An đi TP.HCM.

Khi đến giao lộ tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi, thuộc địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An), xe 62C- 094.95 chuyển hướng sang làn đường bên trái để quay ngược về TP.Tân An. Lúc này xe tải BS 63C - 038.65 chạy từ TP.HCM về Long An, do khoảng cách quá gần không tránh kịp nên tài xế thắng gấp khiến xe tải lật ngang, đè gần hết chiếc bán tải và nằm chắn ngang QL1.

Phát hiện 2 tài xế bị kẹt bên trong xe, người dân xung quanh đã dùng dụng cụ cạy cửa đưa ra ngoài. Tại hiện trường, 2 xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài hướng TP.HCM đi Tân An.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An đã có mặt, phối hợp Công an H.Thủ Thừa điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đến 13 giờ cùng ngày (6.6), hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tỏa.