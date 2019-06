Xe tải nát đầu, dính chặt vào lan can cầu Rạch Miễu, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 3.6, người dân sống gần cầu Rạch Miễu (đoạn qua địa bàn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó thấy một người đàn ông rơi xuống sông Tiền

[VIDEO] Tai nạn chết người ở cầu Rạch Miễu

Khi mọi người nhìn lên cầu thì thấy xe tải BS 62C - 120.39, do tài xế Đỗ Văn Út (41 tuổi, ngụ Long An) điều khiển, dính chặt vào lan can cầu, bên dưới gầm xe tải có xe máy BS 63B9 - 811.15 bị đè nát.

Tại hiện trường, xe tải vỡ nát cabin, dưới gầm xe tải có một người đàn ông bị dập nát 2 chân, được người dân giải cứu đưa đi cấp cứu nhưng người này tử vong tại bệnh viện.

Dưới sông Tiền có một đoạn lan can cầu rơi xuống từ vụ tai nạn, bên cạnh có một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tài xế Út may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, cho biết xe bị mất thắng , lao sang chiều ngược lại, tông trúng xe máy đang lưu thông.

Nhận được tin báo, Công an xã Thới Sơn và Công an TP.Mỹ Tho cùng đơn vị quản lý cầu đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 15 giờ cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong. Giao thông ở hai đầu cầu Rạch Miễu ùn ứ nhiều cây số.