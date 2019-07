Xe tải tông xe chở nước đá trên Quốc lộ 80 làm sập quán cà phê võng

Khoảng 6 giờ 30 ngày 23.7 trên tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn khu phố Sơn Tiến, TT.Sóc Sơn, H.Hòn Đất ( Kiên Giang ) xảy ra vụ va chạm giữa xe tải BS 70C - 100.52 do tài xế Phan Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển và xe tải chở nước đá BS 68C - 065.81 do tài xế Mai Như Ý (ngụ TT.Sóc Sơn) điều khiển. Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người.