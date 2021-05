Xét nghiệm Covid-19 ở hẻm 91 Phạm Văn Chiêu: Vội từ quê về lại nhà khi nghe tin phong tỏa

Cùng chồng và hai con đợi lấy mẫu xét nghiệm, chị Y. cho biết khi hai con được nghỉ học do dịch Covid-19 , chị đã đưa con về quê. "Vừa về quê được vài ngày thì nghe tin chỗ tôi ở bị cách ly tạm thời do có ca nghi nhiễm Covid-19. Hai vợ chồng tôi tức tốc đưa con lên thành phố, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly cho an tâm", chị Y. chia sẻ.