Xét xử đại án Nhật Cường: Bị cáo nhận mức án cao nhất là 14 năm tù

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 10 năm tù về tội “buôn lậu”, 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt 14 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 12 bị cáo còn lại bị tuyên phạm tội “buôn lậu”, nhận mức án từ 4 - 13 năm tù. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh bị tuyên 13 năm tù; Đỗ Văn Dũng (giao hàng thuê cho nhân viên của Công ty Nhật Cường) nhận mức án thấp nhất, 4 năm tù; Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) nhận án 5 năm tù. Ngoài ra, 14 bị cáo phải nộp lại hơn 251 tỉ đồng, gồm 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ việc buôn lậu và 30 tỉ đồng tiền trốn thuế.

HĐXX cho biết sẽ kiến nghị Bộ Công an và Viện KSND tối cao khẩn trương điều tra, truy bắt Bùi Quang Huy và các bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn để đưa ra xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác thuộc những đường dây vận chuyển hàng lậu , chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, giúp sức cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu như các tiệm vàng; kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm. Cụ thể, các tiệm vàng ở phố Hà Trung và phố Hàng Dầu đã giúp Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài để thanh toán cho các nhà cung cấp, theo hồ sơ vụ án và lời khai các bị cáo tại tòa.