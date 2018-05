Xét xử đại án OceanBank kéo dài đến 22 giờ 30

Nói lời sau cùng, bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank, mong được HĐXX xem xét giảm án để sớm được quay lại xã hội. Còn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc OceanBank, cũng mong muốn HĐXX ghi nhận sự khai báo thành khẩn để không phải nhận mức án tử hình. Cũng nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã khóc xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bản thân, đồng thời giảm nhẹ tội cho hai bị cáo Thắm và Sơn. Trước đó, trong phần đối đáp, đại diện Viện KSND cho rằng bản án cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội nên giữ nguyên, không thay đổi tội danh đối với một số bị cáo.

Đại diện cơ quan công tố cũng cho rằng số tiền các bị cáo phải bồi thường dù không chiếm đoạt là hậu quả của hành vi phạm tội, nên việc buộc các bị cáo bồi thường là có căn cứ. Đáng chú ý, Viện KSND cho biết quá trình giải quyết, cơ quan điều tra yêu cầu 392 tổ chức, cá nhân nhận tiền chi lãi ngoài phải trả lại thì chỉ có 19 trả lời nhưng không nhận. Do đó, Viện KSND cho rằng OceanBank nên khởi kiện ra tòa.

Một diễn biến đáng chú ý là dù được HĐXX triệu tập, nhưng đại diện C46 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an) hôm qua không có mặt để có ý kiến về việc thực hiện các kiến nghị của bản án sơ thẩm. Trong 8 kiến nghị của bản án sơ thẩm thì có tới 6 kiến nghị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo đại diện Viện KSND, trong nhiều kiến nghị liên quan đến việc chi lãi ngoài đã được C46 vào cuộc bằng việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can như Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty cổ phần dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin)... đến thời điểm này vẫn chưa kết thúc điều tra và đang được Viện KSND tối cao tiếp tục kiểm soát hoạt động điều tra. Đối với kiến nghị làm rõ trách nhiệm của ông Trần Thanh Quang, cựu Phó tổng giám đốc OceanBank, đại diện Viện KSND, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thực hiện kiến nghị. Cũng theo đại diện Viện KSND, căn cứ vào lời khai các bị cáo trong vụ án, bằng chứng từ email của ông Quang đối với một số bị cáo trong vụ án liên quan đến việc chi lãi ngoài thì có đủ căn cứ để khởi tố. Dự kiến, sau khi nghị án, tòa sẽ tuyên án vào 14 giờ hôm nay 4.5.