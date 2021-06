Xét xử nhóm đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 8.6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Út (34 tuổi) 9 năm tù, Phạm Tấn Lợi (33 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) 5 năm tù; Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau) cùng 7 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Theo cáo trạng, ngày 16.4, Công an TP.Long Xuyên phát hiện 8 người Trung Quốc có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép nên kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang kiểm tra xác minh. Qua đó xác định 8 người này nhập cảnh Việt Nam trái phép qua biên giới phía bắc rồi đến lưu trú tại khách sạn Anh Đào (P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) do Huy làm chủ.