Xét xử vụ học sinh Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Các bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế) và Nguyễn Bích Quy (người đưa đón HS) sẽ hầu tòa với tội vô ý làm chết người.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 6.8.2019, tài xế Phiến điều khiển ô tô chở bà Quy đi đón 13 HS Trường Gateway, trong đó có cháu Lê Hoàng Long, trú tại tòa nhà Trung Yên Plaza, Q.Cầu Giấy. Khi tới cổng phụ Trường Gateway, tài xế Phiến dừng xe và ngồi ở ghế lái; bà Quy mở cửa cho các cháu xuống nhưng không kiểm tra mà đóng ngay cửa xe, để quên cháu Long trong ô tô. Tài xế Phiến sau đó lái xe đi gửi ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại đây, tài xế Phiến xuống xe, tắt máy, bấm khóa cửa tự động và rời đi mà không kiểm tra khoang hành khách, không làm vệ sinh trong xe.

Theo Viện KSND Q.Cầu Giấy, mặc dù không kiểm đếm HS khi xuống xe nhưng bị cáo Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký xe đưa đón là không có HS xuống muộn, dẫn đến việc để quên cháu Long trên xe. Cơ quan này xác định hành vi của bà Quy, ông Phiến đã cấu thành tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 bộ luật Hình sự. Cũng theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 50 ngày 6.8.2019, bị cáo Nguyễn Thị Thủy khi điểm danh đã phát hiện cháu Long vắng nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên phần mềm của trường.

Gần trưa, nhân viên giáo vụ nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn bị cáo Thủy cập nhật sĩ số lên hệ thống. Bị cáo Thủy đã cập nhật nhưng ghi cháu Long vắng mặt có lý do. Chiều cùng ngày, khi đón HS, bà Quy phát hiện cháu Long nằm bất tỉnh sau ghế lái. Dù được y tế nhà trường sơ cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân được chẩn đoán đã “ngừng tuần hoàn ngoại viện”.

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 7.8, bị cáo Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh HS trên phần mềm. Bị cáo Thủy còn nhờ giáo vụ sửa lại nội dung cháu Long vắng mặt không lý do. Tại cơ quan công an, bị cáo Thủy khai biết rõ HS vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc cháu Long bị bỏ quên trên ô tô.