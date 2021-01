Ngày 28.1, ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Sóc Trăng, cho biết vé số Sóc Trăng hiện phát hành đến 21 tỉnh thành phía nam.

Năm 2020, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng vẫn có doanh số tiêu thụ 4.342 tỉ đồng (đạt 112,32% kế hoạch, tăng 17,93% so với năm 2019), nộp ngân sách 1.371 tỉ đồng (đạt 121,91% kế hoạch, tăng 22,13% so cùng kỳ năm trước), chi trả thưởng hơn 2.117 tỉ đồng, tăng hơn 330 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019…