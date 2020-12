Xóa 'luật ngầm' ở bến xe Q.8: Công an thông tin kết quả xử lý

Tiếp nhận vụ việc, Ban Chỉ huy Công an Q.8 chỉ đạo Đội CSHS Công an Q.8 vào cuộc làm rõ. Sau quá trình trinh sát nắm tình hình, khoảng 10 giờ 20 ngày 11.10, hàng chục cán bộ trinh sát thuộc Đội CSHS Công an Q.8 phối hợp Công an P.5 (Q.8) kiểm tra hành chính các đối tượng mà PV Thanh Niên đã cung cấp. Công an Q.8 phát hiện, đưa 6 đối tượng có hành vi thu phí bốc xếp, trông giữ hàng hóa gửi qua xe buýt vận tải hành khách tuyến Bến xe Q.8 - Long An - Tiền Giang về trụ sở làm việc.