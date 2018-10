Xông vào quán nhậu truy sát đối thủ, đâm chém loạn xạ

Sáng 23.10, đại tá Lê Văn Thơi, Trưởng công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết Công an H.Bảo Lâm đang tập trung điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ truy sát khiến 2 người bị thương nặng vừa xảy ra trên địa bàn huyện này. Cũng theo đại tá Thơi, cơ quan công an bước đầu đã xác minh được các thanh niên trực tiếp tham gia vụ truy sát; đồng thời đã triệu tập một số người có liên quan đến làm việc tại cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Ảnh cắt từ clip Truy sát kinh hoàng ở quán nhậu

Trước đó, theo thông tin từ công an, vào 20 giờ 30 phút ngày 17.10, nhóm của Lê Ngọc Thông (17 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm) và Huỳnh Giàu Tài (25 tuổi, ngụ xã Lộc An) đang ngồi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn thôn 11, xã Lộc An.

Lúc này, một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) cầm theo rựa, mã tấu, dao lao vào quán đâm chém loạn xạ. Nhóm Thông, Tài bỏ chạy, bị đối phương đuổi theo truy sát.

Vụ truy sát khiến nhiều người bị thương. Thông và Tài bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Hình ảnh camera ghi lại vụ truy sát cho thấy nhóm thanh niên cầm hung khi bước ra từ chiếc ô tô tải mang BS 49C - 179.37.

Ảnh cắt từ Clip Chiếc xe tải chở nhóm thanh niên đến quán nhậu truy sát đối phương