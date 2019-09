Xử lý án tham nhũng 'tắc' vì giám định

Một bất cập khác trong công tác giám định được báo cáo giám sát của UBTP nêu ra là sự chồng chéo trong công tác giám định pháp y. Theo Phó chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Pha, hiện nay ở hầu hết các tỉnh, thành, bên cạnh pháp y tử thi của ngành y tế còn có pháp y tử thi của ngành công an. Ở một số địa phương, công tác phối hợp trong việc trưng cầu và tiếp nhận trưng cầu chưa tốt dẫn đến trùng lặp, chồng chéo giữa hai bên. “Trong thực tế, công an một số tỉnh đã có văn bản chỉ đạo CQĐT trưng cầu cơ quan nào giám định pháp y tử thi. Điều này cũng gây những băn khoăn nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương”, ông Pha cho hay.

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Quý Vương nói, phải bố trí pháp y tử thi trong lực lượng công an để kịp thời phục vụ điều tra vụ án vì lực lượng pháp y công an khi xuống hiện trường, với tính chất nhạy bén nghề nghiệp, có thể nhận định các dấu vết phục vụ điều tra. Còn việc trưng cầu giám định, ông Vương cho rằng, theo quy định của Bộ Y tế, giám định tập thể phải có 2 giám định viên pháp y nhưng cả bệnh viện tỉnh chỉ có 1 giám định viên thì không thể thực hiện theo đúng quy định.

Chưa đồng tình với giải trình này, Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga dẫn lại công văn của Công an tỉnh Bình Định yêu cầu cơ quan CSĐT công an các huyện, TX.An Nhơn, TP.Quy Nhơn khi xảy ra vụ việc có người chết chưa phát hiện thấy dấu hiệu của vụ án giết người, thì trưng cầu giám định pháp y trong ngành công an. Bà Nga cho rằng, ngành công an vừa là người ra quyết định trưng cầu, vừa là người giám định - mà công an lại có chỉ đạo chỉ trưng cầu giám định trong ngành công an - thì ngành y tế “không còn việc làm ”.