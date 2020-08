Xử lý hành vi lợi dụng chính sách phòng dịch bệnh để trục lợi

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm , bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội.