Xử lý vi phạm giao thông, bắt được 'nhà phân phối' ma túy

Ngày 14.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Công an huyện Tĩnh Gia đã khám xét nơi ở và bắt giữ Đặng Thanh Bình (27 tuổi, ngụ tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nghi phạm Bình bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy.

Tại nơi ở của Bình, lực lượng công an phát hiện đối tượng này đang tàng trữ 20.050 viên ma túy tổng hợp và 700 g ma tuý đá.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9.8, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện Đặng Thanh Bình điều khiến xe máy biển số 37L2 - 058.92 vi phạm luật An toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đặng Thanh Bình (áo đen) tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Khi lực lượng công an đang ra tín hiệu thì Bình đã dừng xe, rồi bỏ lại xe máy chạy trốn vào khu dân cư. Nghi vấn đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Tĩnh Gia tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe máy do Bình bỏ lại có 4 túi ni lông chứa tổng cộng 300 g ma túy đá.

Công an huyện Tĩnh Gia sau đó truy lùng và tiến hành bắt giữ Bình và khám xét nơi ở của nghi phạm này.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai thường xuyên vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) bán cho một số đối tượng khác để kiếm lời.

Trong ngày 14.8, Công an huyện Tĩnh Gia đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục mở rộng điều tra.