Xử phạt 16 triệu đồng với 4 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Ngày 14.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) trao trả 4 người Trung Quốc bị bắt giữ vì vượt biên vào Việt Nam, cho Công an TP.Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 28.3, trên Quốc lộ 18 đoạn qua xã Cộng Hoà, TP.Cẩm Phả, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện ô tô biển kiểm soát 14C -167.87 lưu thông theo hướng Móng Cái - Hạ Long chở 4 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ

Làm việc với cơ quan công an, 4 người khai danh tính, gồm: Chen Jian Bo (30 tuổi); Xie Li Ying (44 tuổi); Xie Chao Quiang (28 tuổi) và Xie Fu Cai (47 tuổi) đều trú tại quận Tân La, TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, 4 đối tượng Trung Quốc trên vượt biên vào Việt Nam để sang Campuchia do một đường dây gồm của 6 người Việt Nam tổ chức. Trong đường dây này, Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu đã tạm giữ hình sự 5 người để điều tra vụ án.