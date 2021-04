Xử phạt một doanh nghiệp mua bán xăng dầu 'trôi nổi' hơn 651 triệu đồng

Trước đó, ngày 5.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang Công ty TNHH xăng dầu Khánh Quỳnh, do ông Mai Tấn Toàn làm chủ, có hành vi mua 4.500 lít dầu DO 0,05SII không rõ nguồn gốc ; bán 8.353 lít xăng RON95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.